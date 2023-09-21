Меган Маркл и принц Гарри испортили жизнь своим наследникам: все сделали не так, как нужно

Меган Маркл и принц Гарри известны всему миру своими скандальными выходками. В 2021 году пара отказалась от статуса членов королевской семьи. Супруги покинули Великобританию, чтобы поселиться в США. Они обосновались в собственном доме в Санта-Барбаре.

Конечно, малолетний сын пары Арчи переехал вместе со своими родителями. А вскоре у Меган и Гарри появился еще один ребенок. Герцогиня Сассекская подарила мужу дочь Лилибет.

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С тех пор супруги стали жить так, как им нравится. Без ограничений, которые их сковывали в былые времена. Судя по всему, Меган и Гарри действительно хорошо себя чувствуют в Соединенных Штатах. А вот их наследникам вряд ли пойдет на пользу такое решение родителей.

О непростом положении Арчи и Лилибет рассказала биограф королевской семьи Анджела Левайн. Женщина выразила озабоченность относительно будущего наследников Меган и принца Гарри.

Эксперта смущает изоляция, в которой пребывают дети. По ее словам, отпрыски принца Гарри лишены общения со сверстниками. Оказывается, родители почти никогда не вывозят их за пределы поселка в Санта-Барбаре.

Кроме того, Арчи и Лилибет не знают своих родственников. А это тоже очень плохо. В королевском дворце они могли бы дружить с двоюродными братьями и сестрами. Видеться с дедом, дядями и тетями. А в США у них только бабушка со стороны матери.

Анджела Левайн утверждает, что такое положение вещей может крайне негативно сказаться на психическом состоянии детей. Ведь, по словам биографа, первые пять лет жизни особенно важны для формирования ментального здоровья человека.

Как сложится судьба Арчи и Лилибет, пока не известно. Ясно только одно: в будущем у них будет масса поводов упрекнуть своих родителей. Даже выдумывать ничего не придется.

Источник: 7days.ru