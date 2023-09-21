«У каждого свое самоутверждение»: Муцениеце одной фразой поддела новую жену Прилучного за фото с ее детьми

О громких романах Павла Прилучного судачили все кому не лень. Развод с Агатой Муцениеце развязал «мажору» руки. Сначала актер возил на курорты «папину дочку» Мирославу Карпович. Парочка даже брала с собой в путешествия детей. Прилучный познакомил Миру со своими отпрысками от первого брака — сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Позже «мажор» заявил, что Мирослава Карпович была ему просто подругой, никакой романтики и чувств между ними не было. И вообще он благодарен Мире за то, что та его поддержала в трудную минуту после расставания с женой. И все это на фоне бурного романа с Зепюр Брутян. Ради любимой актер согласился окольцеваться во второй раз. Терять время молодая жена Павла Прилучного не стала и сразу же забеременела. Теперь супруги воспитывают общего сына Микаэля.

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