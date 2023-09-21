Меган Маркл и принц Гарри подогрели слухи о скором разрыве: пытались держать марку, но не получилось

Принц Гарри и Меган Маркл отработали непростую неделю в Дюссельдорфе на «Играх непокоренных», которые устраивают ежегодно для бывших участников войн.

Каждый день герцоги Сассекские появлялись вместе, старательно изображая сладкую пару, у которых все в ажуре.

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Однако генеральный директор PR-агентства Go up Эд Корам Джеймс заявил, что это чистой воды показуха. А за словами о кризисе в их отношениях все-таки есть рациональное звено. Эксперт уверен, что присутствия вместе на одном мероприятии недостаточно, чтобы разубедить в этом публику.

«С точки зрения пиара для них имеет смысл какое-то время идти прежним профессиональным путем. Их так называемый бренд «команда мужа и жены «Сассексы» стал несколько профессионально токсичным в прошлом году», — сказал Эд.

Он заметил, что герцогиня приехала на «Игры» только через два дня после их начала, неубедительно сославшись на то, что не могла никак проститься с детьми. При этом папарацци застукали ее веселящейся в это время с подругой, а вовсе не на детской площадке с наследниками.

«Игры» — самое большое достижение ее мужа. Не появившись на их открытии, Меган подпитала слухи о семейных проблемах и упустила возможность для позитивного пиара. Даже хейтеры Сассекских признают, что Гарри делает тут нечто важное. И Меган не должна игнорировать достижения своего супруга», — добавил Эд Корам Джеймс.

Источник: dailymail.co.uk