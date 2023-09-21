Юлия Михалкова в коротеньком платье с откровенным декольте покрасовалась в Дубае

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ненадолго отлучилась из соцсетей, чтобы провести отпуск в Дубае. И вернулась с новой порцией красивого контента, а также кадрами себя любимой на фоне мегаполиса.

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Снимком в бикини звезда уже удивляла, теперь пришла очередь фото в одежде. Правда, в жару сильно не нарядиться, поэтому красавица выбрала беспроигрышный вариант — белое хлопковое платье.