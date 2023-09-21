Тайное стало явным: Волочкова рассекретила нового бойфренда

Балерина Анастасия Волочкова приоткрыла тайну личной жизни. Уже давно она ничего не сообщала о том, есть ли у нее отношения или нет, но теперь решила пооткровенничать.

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Оказалось, что Волочкова несвободна. И, на удивление, не спешит трубить об этом всему свету, как это было ранее. Артистка подчеркивает, что очень бережет нынешние отношения и раскрывать все карты не намерена.