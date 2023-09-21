Юлия Михалкова в белом бикини показала роскошную фигуру: плоский животик, длинные ноги – фанаты ахнули

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова давно не в «Уральских пельменях», но не растеряла своей популярности, а, кажется, только приумножила. Красавица теперь занимается экологическим проектом по очистке водоемов страны, помимо своей телевизионной карьеры.
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В своем плотном графике Михалкова едва нашла время для отпуска. И успела побывать в Дубае. На этот раз красотка посетила город миллионеров одна.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
Фото с поездки оказалось пляжным, но сделано не на побережье. Михалкова позировала на диванчике в белом бикини, красиво демонстрируя свою фигуру. Плоскому животику и длинным ногам актрисы фанаты готовы петь оды.