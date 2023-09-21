Душераздирающее признание: Диана Гурцкая впервые после смерти мужа заговорила о нем

Летом Диана Гурцкая пережила страшную трагедию. Ее муж Петр Кучеренко, с которым они прожили в браке 18 лет, скоропостижно скончался. Ему было всего 46 лет. Артистка похоронила его на Троекуровском кладбище, с тех пор живет затворницей, не дала ни единого комментария.

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В годовщину венчания 20 сентября Гурцкая прервала молчание и заговорила о покойном муже. Она оставила ему душераздирающее сообщение, полное боли и осознания своего одиночества. В нем она призналась, что никогда не смирится с утратой.

«Четыре месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Никогда не смириться и не поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: «Как твои дела». Никогда - страшное слово», - написала звезда.

Гурцкая добавила, что ежедневно благодарит мужа за счастье, которое он ей подарил, и сына Константина, родившегося у них в 2007 году.