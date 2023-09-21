Лариса Гузеева запихала собаку себе в декольте, чтобы вести себя прилично: «Нельзя оставлять одну»

Оставлять любимицу Жужу, крошечную собачку, дома она не захотела. И объяснила свое решение тем, что это Жужа не стала отпускать свою «маму» одну.

«Жужечка моя пришла с мамой на работу. Скажи: «Мам, тебя нельзя оставлять одну, а то ты будешь вести себя плохо», - объяснила звезда.

Питомицу Гузеева завела год назад и сразу попала под ее обаяние. Она спит с ней и теперь водит ее на работу, сделав ее настоящей героиней своих соцсетей. Звезда даже признавалась, что никогда раньше бы не подумала, что можно любить животное настолько сильно, как она.