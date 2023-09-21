Игоря Николаева отключили от ИВЛ после операции: «Состояние стабильно тяжелое»

Все больше подробностей появляется о самочувствии Игоря Николаева. 63-летнего композитора несколько дней назад срочно госпитализировали из-за болей в груди, оказалось, что у него инфаркт. Потребовалась срочная операция, передает сайт kp.ru.

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Музыканту провели экстренное шунтирование. И теперь отключили от аппарата ИВЛ, так как после вмешательства композитор уже дышит самостоятельно. Но говорить о выписке еще очень рано, поскольку за артистом установлено пристальное наблюдение врачей.

«Состояние стабильно тяжелое. Операцию он перенес удовлетворительно», - сообщили в больнице.

Добавим, что это второе за текущий год попадание Николаева в кардиологическое отделение. В январе он уже напугал так своих поклонников и родных, но отмахнулся от произошедшего – мол, все в порядке, все планово. И тут же поспешил на сцену. Сейчас его осенние гастроли, по слухам, отменены.