Повторила культовый образ принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в кремовом костюме с брюками клеш вышла в свет в Лондоне

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она выполняет свои обязанности. Вместе с принцем Уильямом Кэтрин посещает разные организации и мероприятия. Также пара растит троих детей. В 41 год принцесса Уэльская не перестает экспериментировать с образами.
Недавно она сделала новую стрижку. А 20 сентября представительница британской монархии появилась в некоммерческом молодежном центре Streets of Growth в восточном Лондоне.
На этот раз Миддлтон выбрала для выхода в свет белый топ и кремовый костюм Roland Mouret стоимостью около 90 тысяч рублей. Приталенный блейзер и расклешенные брюками сделали силуэт безупречным. Ее образ дополнили остроносые лодочки на шпильке молочного цвета. Она также предпочла сделать нежный макияж и уложили волосы упругими вьющимися локонами.
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В последнее время Кэтрин отдает предпочтение только брючным нарядам. Возможно, это указывает на новый исполнительный стиль принцессы, которая входит в роль будущей королевы.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Отметим, что жена принца Уильяма повторила образ его покойной мамы.В подобном наряде принцесса Диана появилась в Нью-Йорке в июне 1997 года — всего за два месяца до своей гибели в автокатастрофе в Париже. Но Миддлтон уже не раз повторяла стиль леди Ди. Она также носит ее обручальное кольцо. В этот день Кейт получила много комплиментов.