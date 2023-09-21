Повторила культовый образ принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в кремовом костюме с брюками клеш вышла в свет в Лондоне

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она выполняет свои обязанности. Вместе с принцем Уильямом Кэтрин посещает разные организации и мероприятия. Также пара растит троих детей. В 41 год принцесса Уэльская не перестает экспериментировать с образами.

Недавно она сделала новую стрижку. А 20 сентября представительница британской монархии появилась в некоммерческом молодежном центре Streets of Growth в восточном Лондоне.