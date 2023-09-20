«Вот это я поправилась!»: Муцениеце в лопнувшем боди игриво обнажила свои аппетитные формы на глазах мужчины

За последние месяцы Агата изменилась. Она похудела и теперь регулярно занимается спортом. Актриса без стеснения красуется в бикини. А вот в своем новом влоге она показала, как готовится к выступлениям. И недавно с ней случился конфуз — наряд лопнул и молния сломалась. На кадрах Муцениеце стоит в гримерке в черном боди с пикантным декольте, а ее бедра голые. Пока ей чинили молнию, в комнату зашел мужчина и поцеловал в щечку. Он тоже был полуголым.

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