«Вот это я поправилась!»: Муцениеце в лопнувшем боди игриво обнажила свои аппетитные формы на глазах мужчины

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Она играл в «Закрытой школе» и фильме «Честный развод». Также актриса вела шоу «Голос. Дети». А после развода с Павлом Прилучным у нее появилось еще больше предложения для съемок. А также она теперь блистает в кабаре театре, где поет и танцует в откровенных нарядах.
За последние месяцы Агата изменилась. Она похудела и теперь регулярно занимается спортом. Актриса без стеснения красуется в бикини. А вот в своем новом влоге она показала, как готовится к выступлениям. И недавно с ней случился конфуз — наряд лопнул и молния сломалась. На кадрах Муцениеце стоит в гримерке в черном боди с пикантным декольте, а ее бедра голые. Пока ей чинили молнию, в комнату зашел мужчина и поцеловал в щечку. Он тоже был полуголым.
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«На мне зашивают боди. Первый раз у нас такое. Неубиваемая молния вдруг разошлась. А я то похудела! Ну порвется и порвется. Вот это я поправилась! У нас проблема! У[ нас молния порвалась на боди!» – сказала артистка.
«Кто-то отожрался!» – заявил ей в шутку коллега.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Всем бы так выглядеть», «Ой, вот это мужчины», «Какой горячий поцелуй», «Вы такая женственная», «Ну что за формы! Персик», «И так хорошо», «Просто божественная», — стали писать в Сети.