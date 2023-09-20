«Молодец, Арсюня! Иди до папы!»: Рудковская показала, как двухлетний сын Плющенко учится кататься на коньках

Двухлетний малыш с недавних пор тоже учится кататься на льду. 20 сентября Рудковская показала, как мальчик учится уже не стоять на коньках, а кататься. Он предстал на ледовой арене в школе Плющенко. Отец наблюдал за стараниями наследника и подбадривал его. Арсений в яркой шапочке улыбался. Девушка-тренер помогала ему.

«Молодец, Арсюня! Здорово! Вау! Давай, иди до папы! Иди ко мне скорее», – кричал Евгений.

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