«Молодец, Арсюня! Иди до папы!»: Рудковская показала, как двухлетний сын Плющенко учится кататься на коньках

Яна Рудковская уже давно стала известной персоной. Она продюсер многих артистов, включая Диму Билана. Также блондинка помогает мужу Евгению Плющенко. Фигурист создает ледовые шоу. Его 10-летний сын Александр, которого близкие зовут Гном Гномыч, уже пошел по стопам папы. Он выиграл на нескольких соревнованиях. Также у пары растет сын Арсений, которого родила суррогатная мать.
Двухлетний малыш с недавних пор тоже учится кататься на льду. 20 сентября Рудковская показала, как мальчик учится уже не стоять на коньках, а кататься. Он предстал на ледовой арене в школе Плющенко. Отец наблюдал за стараниями наследника и подбадривал его. Арсений в яркой шапочке улыбался. Девушка-тренер помогала ему.
«Молодец, Арсюня! Здорово! Вау! Давай, иди до папы! Иди ко мне скорее», – кричал Евгений.
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«Решили с Арсюхиным спортом не экспериментировать», – отметила Рудковская.
Поклонники восхитились тем, как вырос сын олимпийского чемпиона. Многие удивились, что и второй наследник звезды будет фигуристом. Но фанаты не стали отрицать, что у мальчика есть талант. Многие осыпали Арсения комплиментами.