Павел Воля с усиками, а Ляйсан Утяшева в ярком образе: появились первые кадры со съемок шоу «Выжить в Самарканде»

«Мы начали съемки второго сезона «Выжить в…»! На этот раз покоряем горы Самарканда, одного из самых красивых городов солнечного Узбекистана. Немного спойлера: мы снимаем в вечном городе, в эфире ТНТ вы увидите эти удивительные, живые, пропитанные историей декорации.

А то, что мы готовим для вас с моей командной по стилю, — это огонь! Да простят меня коллеги: такого ни разу не было на нашем ТВ… Fashion ворвался резко в этот чат… Сегодня снимали в образе с показа YSL.

По тому, как мощно мы начали, я уже вижу, что «Выжить в Самарканде» не оставит никого равнодушным», — поделилась Утяшева.