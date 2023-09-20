Павел Воля с усиками, а Ляйсан Утяшева в ярком образе: появились первые кадры со съемок шоу «Выжить в Самарканде»

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой, но потом стала ведущей. Она знакома зрителям по проекту «Танцы на ТНТ». А в этом году ей довелось вести новый проект «Выжить в Дубае» вместе с мужем Павлом Волей. Выиграл приз футболист Павел Мамаев. А теперь супруги отправились в Узбекистан. Именно там стартовали съемки второго сезона.
На этот раз Утяшева выложила кадры с новых съемок. Она отметилась в ярких образах. Телеведущая покрасовалась в алом платье. Лук дополнили яркий макияж и шляпа. А вот Павел теперь носит тонкие усики. Он не снижал модный градус, выбирая трендовые костюмы.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
«Мы начали съемки второго сезона «Выжить в…»! На этот раз покоряем горы Самарканда, одного из самых красивых городов солнечного Узбекистана. Немного спойлера: мы снимаем в вечном городе, в эфире ТНТ вы увидите эти удивительные, живые, пропитанные историей декорации.
А то, что мы готовим для вас с моей командной по стилю, — это огонь! Да простят меня коллеги: такого ни разу не было на нашем ТВ… Fashion ворвался резко в этот чат… Сегодня снимали в образе с показа YSL.
По тому, как мощно мы начали, я уже вижу, что «Выжить в Самарканде» не оставит никого равнодушным», — поделилась Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды