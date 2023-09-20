«Не ведите себя как свиньи!»: Муцениеце пристыдила Прилучного, заговорив про алименты на детей

А потом Агата также намекнула, что ей не платят нормальные алименты. Она обратилась ко всем бывшим мужьям с пояснением, почему не оплачивать школу ребенка некрасиво.

«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, вы знаете, когда вы платите за школу, когда вы платите за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, то вы делаете плохо не матери, а вы делаете плохо ребенку.

Запомните, если вы даете деньги, то вы даете не на шубы, не на машины, а вы даете на то, чтобы ваши детки чувствовали себя хорошо, все. Это никак не связано ни с какими отношениями.

Поэтому, дорогие бывшие мужья, будьте благорассудны. Не ведите себя как свиньи! Получается, что вы ведете себя как свиньи в первую очередь только по отношению к детям. Запомните, это не дети вашей жены, это и ваши дети. Будьте настоящими мужчинами. Кстати, это даже прикольнее. Если вы будете хорошими, может быть, ваши бывшие жены подумают: какого хорошего мужчину я потеряла. А не каждый раз убеждаться, что вы дерьмо», — сказала актриса в личном YouTube-влоге «Честные будни».