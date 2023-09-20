«Не ведите себя как свиньи!»: Муцениеце пристыдила Прилучного, заговорив про алименты на детей

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что актриса восемь лет прожила в браке с Павлом Прилучным, с которым познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». Она родила от него дочку Мию и сына Тимофея. Но в 2020 году во время пандемии звезда ушла от избранника. Она призналась, что он устроил дома дебош и даже поднял на нее руку.
Теперь Агата активно строит карьеру и даже купила загородный дом. А Прилучный женился на Зепюр Брутян, которую также встретил на съемках сериала «В клетке». Она уже родила ему сына Микаэля. Часто у него в гостях находятся наследники от первого брака. Однако Муцениеце в своем влоге рассказала, что больше не отпустит детей так надолго — на полтора месяца — к отцу.
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«А самый прикол в том, что… все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты… С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит, не показалось», — заявила звезда.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
А потом Агата также намекнула, что ей не платят нормальные алименты. Она обратилась ко всем бывшим мужьям с пояснением, почему не оплачивать школу ребенка некрасиво.
«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, вы знаете, когда вы платите за школу, когда вы платите за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, то вы делаете плохо не матери, а вы делаете плохо ребенку.
Запомните, если вы даете деньги, то вы даете не на шубы, не на машины, а вы даете на то, чтобы ваши детки чувствовали себя хорошо, все. Это никак не связано ни с какими отношениями.
Поэтому, дорогие бывшие мужья, будьте благорассудны. Не ведите себя как свиньи! Получается, что вы ведете себя как свиньи в первую очередь только по отношению к детям. Запомните, это не дети вашей жены, это и ваши дети. Будьте настоящими мужчинами. Кстати, это даже прикольнее. Если вы будете хорошими, может быть, ваши бывшие жены подумают: какого хорошего мужчину я потеряла. А не каждый раз убеждаться, что вы дерьмо», — сказала актриса в личном YouTube-влоге «Честные будни».