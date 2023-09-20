Отсидевший в тюрьме Сергей Сичкарь из «Дома-2» стал отцом: первое фото с новорожденным

Бывшие участники «Дома-2», роман которых начался на телестройке, Сергей Сичкарь и его жена Лера Шимасюк впервые стали родителями.

Новостью о пополнении в семье пара поделилась в микроблоге, радостно сообщив, что у них родилась дочка.

«18.09.2023. 16:17. Наш Ангел появился на свет. Наша волшебная девочка. Мы счастливы», — сообщили молодые родители.

А Лера Шимасюк еще и разместила снимок, на котором запечатлена она и 36-летний Сергей Сичкарь с новорожденной дочкой на руках.

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