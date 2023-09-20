Валя Карнавал приспустила брюки, оголив пикантные впадинки на теле: самый соблазнительный животик

На этот раз Валя решила поделиться домашним кадром. Она покрасовалась в шелковой пижамке фиолетового цвета. Блогерша задрала кофту и приспустила брюки. Она обнажила свой рельефный пресс с пикантными впадинками. На округлости ее фигуры красовалась татуировка, а в пупке торчал пирсинг.

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