Валя Карнавал приспустила брюки, оголив пикантные впадинки на теле: самый соблазнительный животик

Валя Карнавал стала популярной в короткие сроки. Уже несколько лет она не только снимает видео для соцсетей, а также выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет. Примечательно, что в этом году она рассталась с Сашей Стоуном. Артистка похудела и стала регулярно представать в смелых нарядах. Звезда не стесняется демонстрировать свои достоинства.
На этот раз Валя решила поделиться домашним кадром. Она покрасовалась в шелковой пижамке фиолетового цвета. Блогерша задрала кофту и приспустила брюки. Она обнажила свой рельефный пресс с пикантными впадинками. На округлости ее фигуры красовалась татуировка, а в пупке торчал пирсинг.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. Блогерша некоторых даже лишила да речи. «Какой божественный вид», «Ох, вот это животик», «О таком многие только мечтают», «Ну что ты творишь», «Бесподобная фигура», «Вау, что за красота», «Тело стало чумовым», — стали писать подписчики.