Анна Ардова женила 23-летнего сына: трогательные кадры из ЗАГСа

Анна Ардова. Фото: Global Look Press

Актриса теперь носит гордое звание свекрови. Звезда присутствовала на свадьбе наследника.

Анна Ардова снимается в кино много лет. Она родилась в семье, где многие посвятили себя актерскому мастерству. Ее мама Мира Ардова является заслуженной артисткой РСФСР. Папа Борис Ардов был актером и мультипликатором. А ее дядя — актер Алексей Баталов. Сама Анна дважды была замужем, но развелась. У нее есть дети: София и Антон, которые продолжили династию актеров.

20 сентября Ардова поделилась радостной новостью. Ее 23-летний наследник решил жениться. Актриса опубликовала кадры из ЗАГСа. Влюбленные не стали устраивать пышного праздника. Антон предстал в рубашке и юбке с поясом. Его избранница была облачена в скромное белое платье-рубашку. Молодожены страстно поцеловались после принесенных обещаний. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ура! Мой сын — муж», — объявила Анна. 

Отметим, что Антон Шаврин обычно не рассказывает о личной жизни. Он обычно публикует в соцсетях кадры со съемок. У него полным ходом движется карьера. Не так давно он сыграл Елисея в сериале «Иванько».

Напомним, что отец молодого актера не дожил до этого счастливого события. Александр Шаврин умер от онкологического заболевания, что стало настоящей трагедией для всей семьи. Анна с бывшим мужем осталась в хороших отношениях даже после развода.

Отметим, что когда звезды решили разойтись, то Антон сам попросился жить вместе с папой. Ардова была удивлена, но запрещать не стала. 

Антон Шаврин с женой. Фото: соцсети звезды

Читайте также