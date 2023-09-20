Анна Ардова женила 23-летнего сына: трогательные кадры из ЗАГСа

«Ура! Мой сын — муж», — объявила Анна.

Отметим, что Антон Шаврин обычно не рассказывает о личной жизни. Он обычно публикует в соцсетях кадры со съемок. У него полным ходом движется карьера. Не так давно он сыграл Елисея в сериале «Иванько».

Напомним, что отец молодого актера не дожил до этого счастливого события. Александр Шаврин умер от онкологического заболевания, что стало настоящей трагедией для всей семьи. Анна с бывшим мужем осталась в хороших отношениях даже после развода.

Отметим, что когда звезды решили разойтись, то Антон сам попросился жить вместе с папой. Ардова была удивлена, но запрещать не стала.