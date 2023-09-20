Анна Ардова женила 23-летнего сына: трогательные кадры из ЗАГСа

Анна Ардова снимается в кино много лет. Она родилась в семье, где многие посвятили себя актерскому мастерству. Ее мама Мира Ардова является заслуженной артисткой РСФСР. Папа Борис Ардов был актером и мультипликатором. А ее дядя — актер Алексей Баталов. Сама Анна дважды была замужем, но развелась. У нее есть дети: София и Антон, которые продолжили династию актеров.
20 сентября Ардова поделилась радостной новостью. Ее 23-летний наследник решил жениться. Актриса опубликовала кадры из ЗАГСа. Влюбленные не стали устраивать пышного праздника. Антон предстал в рубашке и юбке с поясом. Его избранница была облачена в скромное белое платье-рубашку. Молодожены страстно поцеловались после принесенных обещаний.
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«Ура! Мой сын — муж», — объявила Анна.
Отметим, что Антон Шаврин обычно не рассказывает о личной жизни. Он обычно публикует в соцсетях кадры со съемок. У него полным ходом движется карьера. Не так давно он сыграл Елисея в сериале «Иванько».
Напомним, что отец молодого актера не дожил до этого счастливого события. Александр Шаврин умер от онкологического заболевания, что стало настоящей трагедией для всей семьи. Анна с бывшим мужем осталась в хороших отношениях даже после развода.
Отметим, что когда звезды решили разойтись, то Антон сам попросился жить вместе с папой. Ардова была удивлена, но запрещать не стала.
Антон Шаврин с женой. Фото: соцсети звезды