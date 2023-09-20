Шантаж, угрозы и вымогательство: в Москве задержана участница шоу «Новые пацанки» Мила Грац

Участница реалити-шоу телеканала «Пятница!» «Новые пацанки» Мила Грац задержана в Москве. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по поводу ранее судимой Людмилы Ушаковой, это настоящее имя Милы Грац, в связи с ее поведением во время съемок проекта.

«Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова) — девушка с судимостями, которая не раз привлекалась к ответственности и отбывала наказание в СИЗО. Она пришла на проект и вместо того, чтобы менять жизнь и работать с психологами, устроила в доме пацанок тюремные законы: она запугивала и шантажировала не только участниц проекта, но и съемочную команду.

Один из редакторов под психологическим давлением рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Впоследствии он был уволен за превышение должностных полномочий и нарушение условий контракта», - говорится в сообщении пресс-службы телеканала «Пятница!».