Марат Башаров решил жениться на актрисе, которая младше его на 13 лет

Марат Башаров является известным актером. Он снялся в десятках кинокартин. Также не раз телеведущий оказывался в центре скандалов. Три раза с ним разводились. Он поднимал руку на Екатерину Архарову. Она лежала в больнице с ушибами и сломанным носом. История повторилась Елизаветой Швырковой. А теперь ведущий программы «Битва экстрасенсов» счастлив в новых отношениях.
Вот уже больше года Марат строит отношения с Асей Борисовой. Она родом из Читы, окончила ГИТИС, а потом работала в московскогм «Театре Луны». Избранница артиста снимается в сериалах. Ее можно увидеть в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».
По совам Башарова, они познакомились на работе. Он случайно ее увидел и влюбился. Между ними вспыхнул роман. Партнер Олега Меньшикова в фильме «Сибирский цирюльник» утверждает, что не будет бить Асю.
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Ася Борисова. Фото: соцсети звезды
«У меня случилась любовь с первого взгляда. Предложение еще не сделал, но думаю. Хоть и говорят, что на одни и те же грабли не надо наступать, а я буду! Уверен, что на этот раз будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки. Мы не раз об этом говорили с Асей. Думаю, она мне очень верит, — во-первых.
А во-вторых, в 2019-м я обо всем открыто рассказал — это было каким-то очищением. Я попросил прощения — и Бог послал мне такое сокровище, как Ася. Надеюсь, больше таких ошибок повторять не буду», — поделился артист в студии передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».
Напомним, что от первого брака с Елизаветой Круцко у него есть дочка Амели. Последняя жена Шевыркова родила от него сына Марселя. А вот Борисова была один раз замужем. От этого брака у 36-летней актрисы остался сын.