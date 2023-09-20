Марат Башаров решил жениться на актрисе, которая младше его на 13 лет

Вот уже больше года Марат строит отношения с Асей Борисовой. Она родом из Читы, окончила ГИТИС, а потом работала в московскогм «Театре Луны». Избранница артиста снимается в сериалах. Ее можно увидеть в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».

По совам Башарова, они познакомились на работе. Он случайно ее увидел и влюбился. Между ними вспыхнул роман. Партнер Олега Меньшикова в фильме «Сибирский цирюльник» утверждает, что не будет бить Асю.

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