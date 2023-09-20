«Нужно делать деток»: известная певица дала совет недавно женившемуся Саше Петрову

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Напомним, на днях актер Александр Петров сообщил, что женился на девушке по имени Виктория, которую случайно встретил на улице. Скоропалительное бракосочетание Петрова наделало много шума, учитывая, что тот четыре года встречался с актрисой Стасей Милославской. Изменение семейного статуса Петрова до сих пор горячо обсуждается поклонницами артиста.

По материалам vnimanie.pro