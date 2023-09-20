«Нужно делать деток»: известная певица дала совет недавно женившемуся Саше Петрову

Певица и светская львица Анна Калашникова высказалась о скоропалительной женитьбе Саши Петрова.
Звезда дала понять, что с пониманием относится к тайному роману Александра Петрова. Анна Калашникова заявила, что рада за актера, который встретил настоящую любовь, и напутствовала молодоженов пожеланием не затягивать с пополнением в молодой семье.
«Поздравляю Сашу с таким событием. Он сделал неожиданный ход. Как говорят, «Счастье любит тишину», возможно, именно так и посчитали молодожены. Но мне кажется, сейчас им не дадут покоя СМИ. Желаю крепкой любви. Нужно делать деток, будем ждать пополнения в их семье», - высказалась Анна Калашникова.
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Напомним, на днях актер Александр Петров сообщил, что женился на девушке по имени Виктория, которую случайно встретил на улице. Скоропалительное бракосочетание Петрова наделало много шума, учитывая, что тот четыре года встречался с актрисой Стасей Милославской. Изменение семейного статуса Петрова до сих пор горячо обсуждается поклонницами артиста.
По материалам vnimanie.pro