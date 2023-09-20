«Специально все делает, чтобы я нервничала»: Муцениеце публично пожаловалась на манипуляции Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода сохранили общение ради детей. Прошлым летом сын и дочь пары полтора месяца жили в семье отца и мачехи Зепюр Брутян. Агата Муцениеце призналась, что почти все это время была на взводе из-за невозможности нормально общаться с Мией и Тимофеем.

Дети не выходили на связь с мамой из-за того, что отец не разрешил им пользоваться гаджетами. Агата Муцениеце дала понять, что считает все это манипуляциями Павла Прилучного, которому просто хотелось, чтобы бывшая понервничала.

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