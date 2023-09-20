«Специально все делает, чтобы я нервничала»: Муцениеце публично пожаловалась на манипуляции Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода сохранили общение ради детей. Прошлым летом сын и дочь пары полтора месяца жили в семье отца и мачехи Зепюр Брутян. Агата Муцениеце призналась, что почти все это время была на взводе из-за невозможности нормально общаться с Мией и Тимофеем.
Дети не выходили на связь с мамой из-за того, что отец не разрешил им пользоваться гаджетами. Агата Муцениеце дала понять, что считает все это манипуляциями Павла Прилучного, которому просто хотелось, чтобы бывшая понервничала.
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«С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает. Для меня это какой-то прикол. Как будто специально все делает, чтобы я переживала, нервничала. Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит, не показалось», - поделилась Агата Муцениеце в личном YouTube-влоге «Честные будни».