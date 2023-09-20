Гроб с телом Николая Добронравова вынесли под аплодисменты и крики «Браво» и «Спасибо»

В концертном зале имени Петра Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с покойным поэтом Николаем Добронравовым.

Проводить знаменитость в последний путь пришли тысячи поклонников. Гроб с телом Николая Добронравова из зала имени Чайковского вынесли под аплодисменты и крики «Браво» и «Спасибо».

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