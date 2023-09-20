Гроб с телом Николая Добронравова вынесли под аплодисменты и крики «Браво» и «Спасибо»

В концертном зале имени Петра Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с покойным поэтом Николаем Добронравовым.
Проводить знаменитость в последний путь пришли тысячи поклонников. Гроб с телом Николая Добронравова из зала имени Чайковского вынесли под аплодисменты и крики «Браво» и «Спасибо».
Пришла попрощаться с покойным мужем публично и вдова Николая Добронравова Александра Пахмутова. Их творческий и семейный союз продлился целых 65 лет. Для Александры Пахмутовой смерть мужа стала тяжелой утратой.
Александра Пахмутова (на фото в центре) у гроба Николая Добронравова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, Николай Добронравов умер 16 сентября, ему было 94 года. Тело Николая Добронравова предано земле на Новодевичьем кладбище столицы.
Кадр с церемонии прощания с Николаем Добронравовым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro