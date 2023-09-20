Без шиньона и тонны грима: 74-летняя Пугачева с небрежной прической и в летней рубашке прильнула к мужу на пляже

А вот теперь Пугачева решила насладиться прогулкой по побережью в Тель-Авиве. Она облачилась в белую рубашку оверсайз с круглым вырезом под горло без воротника. Певица отказалась от привычного шиньона. Ее волосы были слегка закручены для придания объема. Она носит длину по плечи. Артистка также сделала легкий макияж в розовом цвете, подчеркнув природные черты лица. Она прильнула к Галкину, позируя на фоне моря.

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