Без шиньона и тонны грима: 74-летняя Пугачева с небрежной прической и в летней рубашке прильнула к мужу на пляже

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. В свое время она давала сотни концертов в год. А теперь артистка посвятила себя семье. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Вместе с мужем Максимом Галкиным* артистка увезла детей в Израиль. Они теперь живут недалеко от моря. На днях супруги устроили праздник дома в честь 10-летия малышей.
А вот теперь Пугачева решила насладиться прогулкой по побережью в Тель-Авиве. Она облачилась в белую рубашку оверсайз с круглым вырезом под горло без воротника. Певица отказалась от привычного шиньона. Ее волосы были слегка закручены для придания объема. Она носит длину по плечи. Артистка также сделала легкий макияж в розовом цвете, подчеркнув природные черты лица. Она прильнула к Галкину, позируя на фоне моря.
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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Раньше многие ее критиковали за неестественное старение. Однако Алла Борисовна не раз пояснила, что продлевает молодость лица и следит за внешностью ради детей. Она хочет быть красиво, чтобы Лиза и Гарри видели ее такой. Многие фанаты осыпали звезду комплиментами. К слову, Максим* тоже отрастил волосы. На фото у него взъерошенная ветром шевелюра.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.