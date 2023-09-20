Еле держалась на ногах: Пахмутову вели под руки на похоронах мужа — кадры с церемонии прощания с Добронравовым

93-летняя композитор Александра Пахмутова появилась на скорбной церемонии прощания с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Одетая во все черное Александра Николаевна стояла у гроба мужа, не сводя с него глаз.

Александру Пахмутову сопровождали мужчина и женщина, они помогали знаменитости передвигаться. Александра Николаевна стояла, опираясь на них. А когда настал момент покинуть зал, где проходило траурное мероприятие, Пахмутову выводили оттуда под руки. Очевидно, что Александре Николаевне в силу возраста и свалившегося на нее горя тяжело передвигаться самостоятельно.

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