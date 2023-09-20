Еле держалась на ногах: Пахмутову вели под руки на похоронах мужа — кадры с церемонии прощания с Добронравовым

93-летняя композитор Александра Пахмутова появилась на скорбной церемонии прощания с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Одетая во все черное Александра Николаевна стояла у гроба мужа, не сводя с него глаз.
Александру Пахмутову сопровождали мужчина и женщина, они помогали знаменитости передвигаться. Александра Николаевна стояла, опираясь на них. А когда настал момент покинуть зал, где проходило траурное мероприятие, Пахмутову выводили оттуда под руки. Очевидно, что Александре Николаевне в силу возраста и свалившегося на нее горя тяжело передвигаться самостоятельно.
Александра Пахмутова (на фото в центре) на прощании с Николаем Добронравовым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, поэт Николай Добронравов умер 16 сентября. Церемония прощания с ним состоялась 20 сентября в Москве. Покойного отпевали в Сретенском монастыре, а гражданская панихида проходила в Концертном зале имени Петра Чайковского.
Похоронили Николая Добронравова на Новодевичьем кладбище столицы.
Александра Пахмутова (на фото в центре) у гроба Николая Добронравова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro