Пахмутова на похоронах Добронравова не отводила глаз от его гроба, заваленного красными розами: маленькая, сгорбленная женщина

93-летняя композитор Александра Пахмутова впервые после смерти мужа, известного поэта Николая Добронравова, появилась на публике. Композитор пришла на церемонию прощания с покойным супругом, которая состоялась в эту среду, 20 сентября, в Москве.
Александра Пахмутова, одетая во все черное, появилась сначала на отпевании в храме, где были только самые близкие семье люди. А затем Александра Пахмутова нашла в себе силы прийти на гражданскую панихиду, она стояла рядом с гробом покойного мужа Николая Добронравова, усыпанного красными розами, и не сводила с него глаз.
Александра Пахмутова (на фото в центре) у гроба Николая Добронравова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, известный поэт Николай Добронравов умер 16 сентября, ему было 94. С Александрой Пахмутовой они прожили вместе 65 из них. Это был легендарный творческий и семейный союз.
Александра Пахмутова тяжело пережила известие о смерти мужа.