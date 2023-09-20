Пахмутова на похоронах Добронравова не отводила глаз от его гроба, заваленного красными розами: маленькая, сгорбленная женщина

93-летняя композитор Александра Пахмутова впервые после смерти мужа, известного поэта Николая Добронравова, появилась на публике. Композитор пришла на церемонию прощания с покойным супругом, которая состоялась в эту среду, 20 сентября, в Москве.

Александра Пахмутова, одетая во все черное, появилась сначала на отпевании в храме, где были только самые близкие семье люди. А затем Александра Пахмутова нашла в себе силы прийти на гражданскую панихиду, она стояла рядом с гробом покойного мужа Николая Добронравова, усыпанного красными розами, и не сводила с него глаз.

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