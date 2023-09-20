Побледневшая от горя Пахмутова в черном платочке предстала на похоронах мужа: тяжело дышала, отводила взгляд ото всех

Александра Пахмутова сочинила много песен. Она много композиций создала вместе с мужем Николаем Добронравовым. Они были вместе большую часть жизни. Поэт-песенник объяснял свой огромный успех тем, что самые известные песни написаны в соавторстве с женой. 16 сентября Добронравов умер после продолжительной болезни. Спустя несколько дней в Москве состоялись его похороны.
Сначала прошло отпевание в Сретенском монастыре в окружении самых близких. Позже началась церемония прощания. Гроб был привезен в Концертный зал имени Чайковского. В какой-то момент Пахмутовой стало плохо, и ее вывели из зала. Близкие семьи отметили, что решили ограничить количество контактов присутствующих с Александрой Николаевной из-за вирусов. Они попросили отнестись к этому с пониманием.
Приехали на похороны многие известные персоны: Зара, Ильдар Абдразаков, Владислав Третьяк и другие селебрити. Лев Лещенко даже произнес речь.
«Без его стихов не прошло ни одно событие: ни полет Гагарина, ни Олимпиада. Это были неподдельные чувства, широкая душа человека, который любил отечество, Александру Николаевну. Неслучайно появилась песня «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей».
Мы вместе ездили на Олимпиаду в Монреаль, наши семьи дружили. Вообще, они стали друзьями каждого человека в России. Мы любили его безгранично и с этой любовью не расстанемся долго», — сказал он.
Лев Лещенко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В этот момент Пахмутова вернулась в зал. Ее обняла пожилая женщина, близкая семье. Артистка побледнела от горя. Ее к стулу подвели под руки. Она была облачена в черное платье и покрыла голову платком. Композитор скрючилась, и казалось, что она стала в два раза меньше ростом.
Александра Николаевна тяжело дышала и отводила глаза от гроба, стараясь смотреть в потолок. Присутствующие заметили, что она как будто спала, представляя, что все происходящее — страшный сон.
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Александра Пахмутова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Напомним, что после основных траурных процессий тело артиста предадут земле на Новодевичьем кладбище в центре столицы.
Произойдет все примерно с 16 до 18 часов по московскому времени. Номер участка Добронравова — 11. Напротив могила академика Владимира Фортова.
Николай Добронравов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro