Побледневшая от горя Пахмутова в черном платочке предстала на похоронах мужа: тяжело дышала, отводила взгляд ото всех

Сначала прошло отпевание в Сретенском монастыре в окружении самых близких. Позже началась церемония прощания. Гроб был привезен в Концертный зал имени Чайковского. В какой-то момент Пахмутовой стало плохо, и ее вывели из зала. Близкие семьи отметили, что решили ограничить количество контактов присутствующих с Александрой Николаевной из-за вирусов. Они попросили отнестись к этому с пониманием.

Приехали на похороны многие известные персоны: Зара, Ильдар Абдразаков, Владислав Третьяк и другие селебрити. Лев Лещенко даже произнес речь.