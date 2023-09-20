«Ратаковски можно, а мне нет?»: Муцениеце в бикини устроила танцы на балконе — трусики впились в сочную мякоть

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Многие ее знают по ролям в картинах «Закрытая школа» и «Честный развод». Армия ее поклонников только увеличилась, когда актриса ушла от Павла Прилучного. Она призналась, что он часто употреблял алкоголь и мог поднять на нее руку.
Теперь звезда живет с детьми в загородном доме, который купила сама. Она все чаще красуется в смелых нарядах.
На этот раз Агата приехала в Сочи, где проходят съемки нового проекта. Актриса иногда успевает отдыхать. Очередное утро она встретила в купальнике. Артистка вышла на балкон и устроила танцы, показав свои точеную фигуру в мини-бикини. Муцениеце активно виляла бедрами. Трусики впились в ее упругие ягодицы. Она подставила прелести солнцу.
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«Кажется такое утро достойно рилса, ну а что? Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала еще стройнее. Актриса получила множество комплиментов. «Не ну вы только поглядите на нее! Что себе позволяет! Я тоже так хочу», «Фигура огонь! Такую не стыдно и показать», «Только хотела блинчики покушать... не буду! Агата, ты офигенная! Тело огонь!», «Шикарная фигура», — прокомментировали кадры прдписчики.