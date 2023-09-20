«Ратаковски можно, а мне нет?»: Муцениеце в бикини устроила танцы на балконе — трусики впились в сочную мякоть

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Многие ее знают по ролям в картинах «Закрытая школа» и «Честный развод». Армия ее поклонников только увеличилась, когда актриса ушла от Павла Прилучного. Она призналась, что он часто употреблял алкоголь и мог поднять на нее руку.

Теперь звезда живет с детьми в загородном доме, который купила сама. Она все чаще красуется в смелых нарядах.