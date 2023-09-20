«Не было более гармоничной пары»: певица Зара, Абдразаков, Третьяк и другие звезды появились на похоронах Добронравова

16 сентября стало известно, что умер Николай Добронравов. Он был известным поэтом-песенником. Для многих это стало большой утратой. В ноябре артист должен был отметить юбилей — 95-летие. Тяжелее всего приходится его жене Александре Пахмутовой. Они были вместе много лет. 20 сентября в Москве тело поэта-песенника отпели в Сретенском монастыре в окружении самых близких. Позже началась церемония прощания.
Гроб с телом перевезли в Концертный зал имени Чайковского. Там еще утром стали собираться поклонники и коллеги артиста. Примечательно, что приехала даже певица Зара. Она облачилась во все черное. С собой исполнительница принесла букет алых роз.
«Не было более гармоничной пары. Александра Николаевна говорила, а Николай Николаевич подхватывал. Я счастлива, что они доверили мне свою песню. Только с годами я стала понимать глубину этой музыки и текстов, их совместных», — поделилась она.
Зара. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Оперный певец Ильдар Абдразаков тоже приехал на похороны. Он предстал в черном костюме и футболке в тон. Певец был очень мрачным. Оперный исполнитель не раз общался с Добронравовым и восхищался его творчеством.
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Ильдар Абдразаков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Появился на церемонии и Владислав Третьяк. Он облачился в костюм и голубую рубашку с галстуком в тон. Советский хоккеист не стал утаивать, что хорошо знал Николая Николаевича.
«Потрясающий, талантливый человек, семья скорбит. Я дружил с ним», — поделился Третьяк.
Отметим, что Пахмутовой стало плохо во время церемонии прощания. Какое-то время ее не было в зале. Оказалось, что близкие семьи из-за вирусов приняли решение ограничить количество контактов с 93-летней Александрой Николаевной. Они попросили отнестись к этому с пониманием. Но к началу панихиды, заверили, что она будет присутствовать в зале.
Владислав Третьяк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro