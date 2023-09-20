«Не было более гармоничной пары»: певица Зара, Абдразаков, Третьяк и другие звезды появились на похоронах Добронравова

Оперный певец Ильдар Абдразаков тоже приехал на похороны. Он предстал в черном костюме и футболке в тон. Певец был очень мрачным. Оперный исполнитель не раз общался с Добронравовым и восхищался его творчеством.

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