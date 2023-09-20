Даже к Началовой больше: проститься с Добронравовым пришло мало людей

В среду, 20 сентября, попрощаться с Николаем Добронравовым пришло мало людей. Журналисты заметили, что больше поклонников было замечено даже к Юлии Началовой. Тогда вереница людей казалось нескончаемой.

А сегодня у входа в Зал Чайковского больше журналистов. Зал неполный, мест достаточно.

Верная жена Александра Пахмутова пока не может найти в себе силы присоединиться к прощанию. Личные встречи с ней отменили из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице.

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