Стало известно, за кого собиралась замуж Лиза Боярская до брака с Максимом Матвеевым

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, их браку уже более 10 лет. Они воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория, старательно оберегая их от глаз публики и журналистов.

Актриса однажды призналась, что безоговорочно влюбилась в своего мужа с первого взгляда, увидев его на кинопробах.

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«Я считаю, что это карма, судьба. Пусть это прозвучит пошло, но, когда я его увидела, меня пронзила молния, пробежала искра… Клянусь! Так и было! Я потеряла дар речи просто от его красоты, интеллигентности, доброты», — вспомнила звезда на шоу «Эмпатия Манучи».

Между тем в свете до сих пор судачат о том, что раньше актриса встречалась с Данилой Козловским. Однако сама Елизавета Боярская старается обходить эти разговоры стороной.

Но все тайное становится явным, тем более, что от артистической среды мало что можно скрыть. О том, какие отношения на самом деле связывали Данилу Козловского и Лизу Боярскую раскрыла перед журналистами НТВ его бывшая жена Уршула Малке.

«Когда мы были однокурсниками, во время учебы, да, они были парой. Не знаю, по какой причине это сейчас скрывается», — заявила артистка во время эфира программы «Ты не поверишь!».

Она не скрыла, что с Боярской они всегда будут конкурентками из-за профессии и просто из-за того, что обе женщины. Поняв, что могла сболтнуть лишнее, Уршула Малке извинилась, что могла скомпрометировать бывшего мужа или Елизавету Боярскую.