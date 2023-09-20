Учинившая дебош на похоронах Лена Полено из «Счастливы вместе» живет затворницей: не общается даже с коллегами

К слову, Захарова в последний раз снималась в кино в 2018 году. Потом она лишь иногда играла в театре. Летом стало известно о продолжении сериала «Счастливы вместе», который теперь будет называться «Букины». В новый проект актрису сниматься не пригласили. Она живет затворницей и даже с коллегами не общается.

«С Юлей я давно не общаюсь… Она как-то давно пропала с радаров», — цитирует Woman.ru актера Павла Савенкова, сыгравшего Толика Полено в сериале.

Александр Якин, известный по роли Ромы Букина в «Счастливы вместе», тоже не стал утаивать, что не слышал о Захаровой много лет: «Не общаемся. Я о ней давно уже ничего не слышал».

Добавим, что журналисты попытались дозвониться до актрисы спустя несколько часов после дебоша, но она не взяла трубку.