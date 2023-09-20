Учинившая дебош на похоронах Лена Полено из «Счастливы вместе» живет затворницей: не общается даже с коллегами

Юлия Захарова является известной персоной. Она уже давно снимается в кино. У нее появилась армия поклонников после выхода сериала «Счастливы вместе». Однако потом она стала реже появляться на публике. Три года назад артистку отметилась на шоу «Звезды сошлись».
Примечательно, что тогда она уже сильно похудела. А вот накануне актриса заявилась на похороны Вячеслава Гришечкина в нетрезвом виде и при этом нецензурно выражалась.
Многие были шокированы поведением Лены Полено из сериала «Счастливы вместе». Однако потом в ее окружении рассказали, что актриса переживает нелегкое время. Ее мама находится в больнице. Более того, смерть друга, с которым Юля играла в театре, для нее стала большим ударом. Тем не менее слухи о том, что у звезды есть проблемы с алкоголем, ходят давно.
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Юлия Захарова. Фото: кадр из видео, соцсети
К слову, Захарова в последний раз снималась в кино в 2018 году. Потом она лишь иногда играла в театре. Летом стало известно о продолжении сериала «Счастливы вместе», который теперь будет называться «Букины». В новый проект актрису сниматься не пригласили. Она живет затворницей и даже с коллегами не общается.
«С Юлей я давно не общаюсь… Она как-то давно пропала с радаров», — цитирует Woman.ru актера Павла Савенкова, сыгравшего Толика Полено в сериале.
Александр Якин, известный по роли Ромы Букина в «Счастливы вместе», тоже не стал утаивать, что не слышал о Захаровой много лет: «Не общаемся. Я о ней давно уже ничего не слышал».
Добавим, что журналисты попытались дозвониться до актрисы спустя несколько часов после дебоша, но она не взяла трубку.