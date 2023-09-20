Где конкретно похоронят Николая Добронравова: кто соседи, номер участка

В Москве в среду прощаются с известным поэтом-песенником Николаем Добронравовым. После основных траурных процессий тело артиста предадут земле на Новодевичьем кладбище в центре столицы.

Произойдет все примерно с 16 до 18 часов по московскому времени. Номер участка Добронравова — 11. Напротив могила академика Владимира Фортова.

Рядом также покоятся маршал Советского Союза Виктор Куликов, авиаконструктор Михаил Симонов и первый министр обороны СССР Сергей Соколов.

Земля вам пухом, Николай Николаевич!

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