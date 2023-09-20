К Пахмутовой не подпускают поклонников на похоронах Добронравова, ей плохо

Александра Пахмутова провожает в последний путь своего любимого и верного мужа Николая Добронравова. Сначала тело поэта-песенника отпели в Сретенском монастыре в окружении самых близких.

Теперь с ним могут попрощаться все желающие поклонники в Концертном зале имени Чайковского.

Александра Пахмутова убита горем, сама идти из монастыря к машине она не смогла, ее вели под руки. Охранники не подпускают к композитору никого, даже тех, кто хочет выразить соболезнования.

Она выглядит чернее тучи.

На улице между тем собрались уже сотни людей. Уже сообщили, что съемка в зале будет запрещена.

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