Пахмутова почернела от горя на похоронах Добронравова, ее вели под руки

В Москве прошло отпевание тела поэта-песенника Николая Добронравова. Траурная процессия проходила в церкви при Сретенском монастыре, в окружении самых близких людей.

Одной из первых приехала верная жена Добронравова — Александра Пахмутова. На машине ее довезли прямо к дверям монастыря, так как ей было тяжело идти.

Вели Пахмутову под руки, она просто убита горем, не могла сдержать слезы, плакала, от горя буквально почернела.

Церемония длилась около одного часа.

Сейчас гроб привезли к Концертному залу имени Чайковского. Там с Добронравовым попрощаются поклонники его таланта.

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