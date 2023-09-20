В Москве проходит прощание с Николаем Добронравовым: море цветов, все плачут

В среду, 20 сентября, в Москве проходит прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Артист ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Сначала Добронравова отпели, а затем гроб с телом перевезли в Концертный зал имени Чайковского.

В церкви были только самые близкие. У здания дежурила машина скорой помощи.

А поклонники между тем собираются у Зала имени Чайковского, чтобы проводить любимого поэта в последний путь. Люди несут цветы, многие не могут сдержать слезы.

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