93-летнюю Пахмутову после смерти мужа атаковали люди на улице: не может выйти из дома

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Global Look Press

Композитор плохо себя чувствует и все время плачет.

Александра Пахмутова в свои 93 года тяжело переживает смерть мужа, поэта-песенника Николая Добронравова.

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Кроме горя от потери близкого человека, Александра Пахмутова сейчас к тому же вынуждена испытывать прессинг со стороны журналистов.

Как рассказал артист Юлиан корреспондентам МК.ru, у дома композитора столпились представители различных СМИ, требуя дать интервью. Пахмутова даже воздухом подышать не может спокойно, оказалась дома словно в западне.

Ее помощники вынуждены просто открывать форточки в квартире, чтобы Александра Николаевна хотя бы чуть-чуть смогла проветриться.

«Налетели словно коршуны. Рвутся через охрану подъезда, к квартире. Ничего святого у людей нет», — возмутился Юлиан.

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