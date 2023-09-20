93-летнюю Пахмутову после смерти мужа атаковали люди на улице: не может выйти из дома

Александра Пахмутова в свои 93 года тяжело переживает смерть мужа, поэта-песенника Николая Добронравова.
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Кроме горя от потери близкого человека, Александра Пахмутова сейчас к тому же вынуждена испытывать прессинг со стороны журналистов.
Как рассказал артист Юлиан корреспондентам МК.ru, у дома композитора столпились представители различных СМИ, требуя дать интервью. Пахмутова даже воздухом подышать не может спокойно, оказалась дома словно в западне.
Ее помощники вынуждены просто открывать форточки в квартире, чтобы Александра Николаевна хотя бы чуть-чуть смогла проветриться.
«Налетели словно коршуны. Рвутся через охрану подъезда, к квартире. Ничего святого у людей нет», — возмутился Юлиан.