93-летнюю Пахмутову после смерти мужа атаковали люди на улице: не может выйти из дома

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Кроме горя от потери близкого человека, Александра Пахмутова сейчас к тому же вынуждена испытывать прессинг со стороны журналистов.

Как рассказал артист Юлиан корреспондентам МК.ru, у дома композитора столпились представители различных СМИ, требуя дать интервью. Пахмутова даже воздухом подышать не может спокойно, оказалась дома словно в западне.

Ее помощники вынуждены просто открывать форточки в квартире, чтобы Александра Николаевна хотя бы чуть-чуть смогла проветриться.