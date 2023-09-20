«Как можно быть настолько жестокими»: Виктория Боня попросила не пугать ее маму рассказами о страшных последствиях пластики звезды

Теледива Виктория Боня после операций по совершенствованию внешности обратилась к общественности с просьбой не пугать ее родительницу.

Виктория рассказала о сложностях после операции. Но все вокруг стали говорить о страшных последствиях. Поэтому мама знаменитости стала сильно переживать.

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