«Как можно быть настолько жестокими»: Боня попросила не пугать ее маму рассказами о страшных последствиях пластики

Теледива Виктория Боня после операций по совершенствованию внешности обратилась к общественности с просьбой не пугать ее родительницу.
Виктория рассказала о сложностях после операции. Но все вокруг стали говорить о страшных последствиях. Поэтому мама знаменитости стала сильно переживать.
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«Я решила поделиться этим с вами, чтобы просто быть честной, чтобы показать вам, как это непросто, что реабилитация долгая. Конечно же я показывалась маме, мама переживала», — отметила Боня.
«Конечно же я не могу ей каждый день показывать, чтобы мама не переживала. Каждая мама будет переживать, это нормально. Каждая мама будет читать про своего ребенка. Я просто не понимаю, как можно быть настолько жестокими», — добавила Виктория в личном микроблоге.