«Даже без трусиков!»: Агата Муцениеце в пикантном платье из бусинок засветила свои аппетитные прелести — народ ахнул

На этот раз Агата решила показать смелый кадр. Она уже несколько месяцев блистает в кабаре театре. Актриса не только поет, но и танцует в откровенных образах. На фото она покрасовалась в платье из бусинок. При этом на артистке не было нижнего белья. Муцениеце засветила свои аппетитные бедра и другие прелести на глазах публики.

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