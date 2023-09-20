«Даже без трусиков!»: Агата Муцениеце в пикантном платье из бусинок засветила свои аппетитные прелести — народ ахнул

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Там же актриса встретила Павла Прилучного, с которым 8 лет прожила в браке. А после развода она осталась одна с двумя детьми. Но артистка постройнела, стала сниматься в новых проектах и все чаще предстает в откровенных нарядах.
На этот раз Агата решила показать смелый кадр. Она уже несколько месяцев блистает в кабаре театре. Актриса не только поет, но и танцует в откровенных образах. На фото она покрасовалась в платье из бусинок. При этом на артистке не было нижнего белья. Муцениеце засветила свои аппетитные бедра и другие прелести на глазах публики.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Народ ахнул от такого зрелища. Многие восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. «Вау, какая богиня», «С такой фигурой можно и без платья», «Просто шикарные ножки», «Даже без трусиков!», «Паша потерял настоящую красоту», «Вот это наряд для соблазнения», — стали писать подписчики.