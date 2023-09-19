Ани Лорак в кроп-топе обнажила свой рельефный пресс на публике: в 44 года фигура — само совершенство

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно выступает на публике со своими хитами. Примечательно, что певица даже в 44 года продолжает не только строить карьеру, но и следить за внешностью. Уже около года она строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджараком. Порой он ездит с ней на гастроли. И звезда стала чаще щеголять в смелых образах.
На этот раз Лорак решила поделиться кадрами со съемок шоу «Ты супер!», где она сидит в кресле судьи. Певица облачилась в наряд в восточном стиле. Она предстала в топике и юбке макси. Брюнетка оголила свой рельефный пресс. Область талии украсил пояс из мерцающих камней. Также она надела чалму на голову. Каролина (Настоящее имя звезды, – Прим. ред.) подчеркнула свои женственные формы.
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На этот раз поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это дива», «Какая фигурка», «Такого пресса у некоторых нет даже в 18 лет», «Вау, статуэточка», «Хорошеет и молодеет», «До чего красивая! А этот животик — эталон», «И даже не скажешь, что ей уже за 40», — стали писать пользователи Сети.