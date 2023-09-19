Ани Лорак в кроп-топе обнажила свой рельефный пресс на публике: в 44 года фигура — само совершенство

На этот раз Лорак решила поделиться кадрами со съемок шоу «Ты супер!», где она сидит в кресле судьи. Певица облачилась в наряд в восточном стиле. Она предстала в топике и юбке макси. Брюнетка оголила свой рельефный пресс. Область талии украсил пояс из мерцающих камней. Также она надела чалму на голову. Каролина (Настоящее имя звезды, – Прим. ред.) подчеркнула свои женственные формы.

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