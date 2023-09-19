Валя Карнавал в тугих латексных брюках блеснула сочным «орехом»: ткань трещит по швам, походка от бедра

Валя Карнавал уже несколько лет наслаждается славой. Она смогла стать популярной благодаря роликам, которые снимала для соцсетей. Теперь блогерша также выступает на сцене. Певица обладает эффектной внешностью в 21 год. Она не так давно рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого звезда похудела и стала чаще представать в дерзких образах.
На этот раз Валя поделилась новыми кадрами. Она уже несколько дней находится на съемках. Блогерша решила подчеркнуть все достоинства фигуры. Она облачилась в латексные брюки в облипку. Певица натянула их на свои округлые формы. Карнавал на шпильках стала дефилировать на улице. Она козырнула своими пышными ягодицами.
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Поклонники признали, что Валя взбудоражила их пикантными кадрами. Многие отметили, что она выглядела сногсшибательно. «Вау, вот это формы», «Как же хороша», «Слышен хруст и треск штанов», «Как такой орех поместился в такой наряд», «Выглядит так соблазнительно», «Горячая мамасита», — стали писать подписчики.