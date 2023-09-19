Валя Карнавал в тугих латексных брюках блеснула сочным «орехом»: ткань трещит по швам, походка от бедра

На этот раз Валя поделилась новыми кадрами. Она уже несколько дней находится на съемках. Блогерша решила подчеркнуть все достоинства фигуры. Она облачилась в латексные брюки в облипку. Певица натянула их на свои округлые формы. Карнавал на шпильках стала дефилировать на улице. Она козырнула своими пышными ягодицами.

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