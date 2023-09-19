Екатерина Климова устроила семейный шопинг со своей старшей дочкой — длинноногая блондинка: Лиза — копия мамы

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон после того, как снялась в дилогии «Мы из будущего». В свои 45 лет актриса не перестает восхищать поклонников своей фигурой и моложавой внешностью. При этом она родила четверых детей.
У нее есть сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. А также звезда растит маленькую дочку Изабеллу от Гелы Месхи. Старшая дочка звезды Елизавета уже взрослая. Ее папа — ювелир Илья Хорошилов.
На этот раз Климова решила устроить семейный шопинг. Она увиделась с 21-летней наследницей. Они вместе померили домашние наряды, а также присмотрели мебель и всякие мелочи для интерьера. Елизавета в мини-шортах козырнула точеными ножками. Она оказалась очень похожа на маму, но со светлыми волосами. Екатерина покатала ее в тележке.
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«Выбрались с Лизой на семейный шопинг. Ходить с дочкой по Askona Home для нас развлечение, но с пользой! С удовольствием перемерили пижамы в стиле фэмили-лук, вместе ходили по инсталляции уютных квартир и присмотрели для нашего уютного дома много чего.
Глаза разбегаются при таком выборе, различные аксессуары — пледы, диффузоры и прочее. Перекусили в кафе, обсудив за чашкой кофе не только покупки, но и свои девчачьи секретики и даже немного помечтали о том, каким будет дом Елизаветы в будущем, когда она будет жить от меня отдельно», — поделилась Климова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Климова. Многие поразились тому, как на нее похожа дочка. «Я думала, что вы с подружкой! Невероятная, красивая, роскошная женщина и талантливая актриса», «Лизе идеально подходит блонд. Как будто две сестры или подружки», «Вы такие красотки, как сестренки», — стали писать пользователи Сети.