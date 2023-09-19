Екатерина Климова устроила семейный шопинг со своей старшей дочкой — длинноногая блондинка: Лиза — копия мамы

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон после того, как снялась в дилогии «Мы из будущего». В свои 45 лет актриса не перестает восхищать поклонников своей фигурой и моложавой внешностью. При этом она родила четверых детей.

У нее есть сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. А также звезда растит маленькую дочку Изабеллу от Гелы Месхи. Старшая дочка звезды Елизавета уже взрослая. Ее папа — ювелир Илья Хорошилов.