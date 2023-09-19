Умер актер Алексей Янин

19 сентября вечером стало известно о смерти сорокалетнего актера Алексея Янина. Информация о его кончине со ссылкой на родных появилась на сайте Российского академического Молодежного театра.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало... Последние 8 лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с Алексеем Яниным будет сообщено дополнительно.

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