Зепюр Брутян уже несколько лет строит карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Последний аксель» и «В клетке». Актриса предпочла сделать паузу не так давно. Она вышла замуж за Павла Прилучного и вскоре родила сына Микаэля. Она теперь погружена в домашние заботы и воспитывает малыша. Звезда признается, что каждый раз покупает ему новые наряды в магазинах, когда выходит из дома.
На этот раз Брутян отправилась гулять во двор. Она взяла с собой маленького наследника. Актриса нарядила его в комбинезон с капюшоном. Она стала вытягивать руки, держа малыша. А потом Зепюр его зацеловывала. Жена Прилучного наложила популярную песню на видео. Она призналась, что поет ее для сына.
«Наша любимая песня —«Baby Shark». Особенно в мамином исполнении», – заявила звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многим хочется увидеть лицо мальчика. Пока родители его скрывают. Брутян заверяет, что сын пошел в Прилучного. Напомним, что у звезды сериала «Мажор» есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия.