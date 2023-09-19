На этот раз Брутян отправилась гулять во двор. Она взяла с собой маленького наследника. Актриса нарядила его в комбинезон с капюшоном. Она стала вытягивать руки, держа малыша. А потом Зепюр его зацеловывала. Жена Прилучного наложила популярную песню на видео. Она призналась, что поет ее для сына.

«Наша любимая песня —«Baby Shark». Особенно в мамином исполнении», – заявила звезда.

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