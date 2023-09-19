Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк столкнулась с новыми трудностями: бизнес закрыли из-за долгов

Анастасия Заворотнюк много лет посвятила кино. Она стала популярной благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Но вот уже три года актриса не появляется на публике. На нее сыплются проблемы со всех сторон. Сначала она попала в больницу. Артистка борется с тяжелой болезнью. А недавно ее счета были заблокированы из-за долга.
На этот раз Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев не позаботились о погашении долга. В итоге за ИП актрисы взялась налоговая. 19 сентября стало известно, что ее бизнес принудительно закрыли.
Так бывает в том случае, если предприниматель не сдает отчетность последние 15 месяцев и при этом имеет долги. В случае Анастасии они составили 172 тысячи рублей.
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Но стоит отметить, что своим ИП звезда не пользовалась давно. В 2019 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. После этого она перестала работать. Все заботы на себя взял Чернышев. Он выступает на льду, чтобы прокормить семью.
Теперь актрисе не придется платить пенсионные и другие взносы с ИП — это около 45 тысяч рублей в год. Об этом пишет Телеграм-канал «Светские новости».
Родные о Заворотнюк предпочитают ничего не рассказывать. Недавно день рождения отметила мама артистки. Внуки для нее устроили праздник в ресторане.