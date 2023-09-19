Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк столкнулась с новыми трудностями: бизнес закрыли из-за долгов

На этот раз Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев не позаботились о погашении долга. В итоге за ИП актрисы взялась налоговая. 19 сентября стало известно, что ее бизнес принудительно закрыли.

Так бывает в том случае, если предприниматель не сдает отчетность последние 15 месяцев и при этом имеет долги. В случае Анастасии они составили 172 тысячи рублей.

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Но стоит отметить, что своим ИП звезда не пользовалась давно. В 2019 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. После этого она перестала работать. Все заботы на себя взял Чернышев. Он выступает на льду, чтобы прокормить семью.

Теперь актрисе не придется платить пенсионные и другие взносы с ИП — это около 45 тысяч рублей в год. Об этом пишет Телеграм-канал «Светские новости».

Родные о Заворотнюк предпочитают ничего не рассказывать. Недавно день рождения отметила мама артистки. Внуки для нее устроили праздник в ресторане.