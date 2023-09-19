«Отдельное счастье»: Максим Галкин* сделал признание о жизни в Израиле

Шоумен и пародист Максим Галкин* второй год вместе с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле. Лето семейство проводит в прохладной Юрмале. А с началом учебного года возвращается в Израиль, где Гарри и Лиза ходят в школу.

Максим Галкин* дал понять, что сейчас доволен жизнью, поделившись в микроблоге красивыми кадрами, которые снял на закате солнца в Тель-Авиве.

Вечером Максим Галкин* прогуливался по берегу моря и не смог удержаться, чтобы не заснять, как солнце опускается в морские волны. Под видео Максим Галкин* сделал признание о жизни в Израиле, на берегу моря.