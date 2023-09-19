Может возвращаться домой из Дубая: Даню Милохина в России никто не разыскивает

Новость о том, что тиктокера Даню Милохина объявили в розыск в России по заявлению военкомата Анапы, была опровергнута, едва появившись.
Логика и здравый смысл подтверждают, что информация о розыске Милохина является ошибочной. Призывная кампания в России еще не началась, повестки в военкомат еще не рассылались. А только игнорирование их может стать поводом для объявления в розыск.
Нет свидетельств того, что Даня Милохин объявлен в розыск и в базе МВД.
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Между тем, уточняется, что у Дани Милохина нет законных оснований для отсрочки от армии, а значит, повестка в октябре ему все-таки придет.
Напомним, Даня Милохин сейчас находится в Дубае, куда сбежал всего через пару дней после возвращения в Россию в сентябре этого года.
По материалам телеграм-канала Mash