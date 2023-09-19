Может возвращаться домой из Дубая: Даню Милохина в России никто не разыскивает

Новость о том, что тиктокера Даню Милохина объявили в розыск в России по заявлению военкомата Анапы, была опровергнута, едва появившись.

Логика и здравый смысл подтверждают, что информация о розыске Милохина является ошибочной. Призывная кампания в России еще не началась, повестки в военкомат еще не рассылались. А только игнорирование их может стать поводом для объявления в розыск.

Нет свидетельств того, что Даня Милохин объявлен в розыск и в базе МВД.

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