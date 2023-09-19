«Какой срам! И это на глазах бабушки»: Клава Кока в мини-платье оголила свои манкие полушария груди

Примечательно, что в новом выпуске шоу Клава познакомила участников со своей бабушкой. Сама певица щегольнула в мини-платье в цветочек с откровенным декольте. Блондинка засветила свои полушария груди и стройные ножки. Она не стала прикрывать свои прелести.

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