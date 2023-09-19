«Какой срам! И это на глазах бабушки»: Клава Кока в мини-платье оголила свои манкие полушария груди

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене и выпускает хиты. Блондинка успела обзавестись большой армией поклонников. Примечательно, что певица недавно заявила, что встретила свою любовь. Это произошло на шоу «Сердце Клавы». Пока его имя она скрывает, но вся страна наблюдает за тем, как звезда искала избранника и устраивала испытания для претендентов на звание ее жениха.
Примечательно, что в новом выпуске шоу Клава познакомила участников со своей бабушкой. Сама певица щегольнула в мини-платье в цветочек с откровенным декольте. Блондинка засветила свои полушария груди и стройные ножки. Она не стала прикрывать свои прелести.
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Клава Кока с бабушкой. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники отметили, что у Клавы хорошие гены. Ее бабушка выглядит гораздо моложе своих лет. Но некоторые осудили певицу за наряд. «Какая красивая», «Ой, а может стоило одеться скромнее», «Декольте ну прям смелое», «Бабушка очаровательная», «Какой срам! И это на глазах бабушки», — стали писать пользователи Сети.