Сбежавшего в Дубай Даню Милохина объявили в розыск в России

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Дело в том, что тиктокер Даня Милохин призывного возраста.

Стало известно, что сбежавший на днях в Дубай тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск в России. Дело в том, что популярный в молодежной среде персонаж находится в призывном возрасте и по закону России должен идти на службу в армию.

В розыск Даню Милохина объявили по заявлению военкомата города Анапы. При этом сообщается, что Даня Милохин зарегистрирован в Москве, но на учете в военкомате по месту прописки не стоит.

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Напомним, на днях Даня Милохин после нескольких месяцев жизни за границей вернулся в Россию. Но на волне напоминаний о том, что ему неплохо было бы пойти в армию вместе с ровесниками, решил вновь покинуть Россию.  

Свой побег в Дубай Даня Милохин объяснил тем, что в Москве ему холодно.

По материалам РИА Новости

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