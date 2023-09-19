Сбежавшего в Дубай Даню Милохина объявили в розыск в России

Стало известно, что сбежавший на днях в Дубай тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск в России. Дело в том, что популярный в молодежной среде персонаж находится в призывном возрасте и по закону России должен идти на службу в армию.

В розыск Даню Милохина объявили по заявлению военкомата города Анапы. При этом сообщается, что Даня Милохин зарегистрирован в Москве, но на учете в военкомате по месту прописки не стоит.

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