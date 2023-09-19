Этот изумительный кустарник стоит посадить в сентябре: цветет так, что все визжат от восторга

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Если хочется с самого начал весны любоваться красивым садом, то можно смело выбрать японскую айву. Отмечается, что эта культура начинает цвести одной из первых. Уже в марте-апреле на ветвях появляются нежные цветы красного, оранжевого, белого или розового оттенка.

По данным novochag.ru, декоративная айва еще и очень неприхотлива, поэтому ее может вырастить даже тот, у кого нет никакого опыта. Этот кустарник отлично смотрится как в одиночных посадках, так и рядом с другими растениями. А так как у него колючие ветви, то такое растение можно использовать как живую изгородь.